Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым вопросы региональной безопасности

МИНСК, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым обеспечение региональной безопасности в условиях растущей напряженности в Европе, а также ее влияния на Минск, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Двусторонняя встреча прошла 27 октября на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«С главой внешнеполитического ведомства России обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего политического диалога и планы совместных мероприятий. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему заседанию совместной коллегии министерств иностранных дел Беларуси и России. Кроме того, министры подробно остановились на теме обеспечения региональной безопасности в условиях растущей напряженности на европейском континенте, а также ее влияния на Республику Беларусь», — говорится в сообщении.