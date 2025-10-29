Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым вопросы региональной безопасности

«С главой внешнеполитического ведомства России обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего политического диалога и планы совместных мероприятий. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему заседанию совместной коллегии министерств иностранных дел Беларуси и России. Кроме того, министры подробно остановились на теме обеспечения региональной безопасности в условиях растущей напряженности на европейском континенте, а также ее влияния на Республику Беларусь», — говорится в сообщении.