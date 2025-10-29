Ричмонд
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы и угрозы в Восточной Европе

Рыженков обсудил с Сийярто вызовы в Восточной Европе и пути их решения.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто вызовы и угрозы в Восточной Европе, а также пути их скорейшего урегулирования, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Встреча прошла на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Стороны обсудили проблему существующих вызовов и угроз в регионе Восточной Европы, а также пути их скорейшего урегулирования», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, во время переговоров 28 октября с руководителем венгерского дипломатического ведомства стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня.

«Основной темой встречи стал ход реализации решений, достигнутых в ходе 13-го заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшейся в городе Минске 10 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью.
