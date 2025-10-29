Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы и угрозы в Восточной Европе

МИНСК, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто вызовы и угрозы в Восточной Европе, а также пути их скорейшего урегулирования, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Встреча прошла на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Стороны обсудили проблему существующих вызовов и угроз в регионе Восточной Европы, а также пути их скорейшего урегулирования», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, во время переговоров 28 октября с руководителем венгерского дипломатического ведомства стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня.
«Основной темой встречи стал ход реализации решений, достигнутых в ходе 13-го заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшейся в городе Минске 10 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.