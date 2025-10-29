Действующий глава Минэнерго Молдовы обсудил с министрами ЕС вопросы газоснабжения

Мероприятие прошло в Бухаресте
Обсуждались проблемы рынка и общие решения в отношении интеграции региональной газовой и электроэнергетической инфраструктуры в контексте инициативы REPowerEU.
«В регионе значительная часть пропускной способности Трансбалканского коридора остаётся недоиспользованной, несмотря на растущий спрос на поставки газа с юга на север, на Украину. В этом контексте обсуждения были сосредоточены на решениях по более эффективному использованию инфраструктуры и координации тарифов между странами-участницами», — отмечается в релизе ведомства.
Молдавский министр подчеркнул активную роль страны в развитии Вертикального газового коридора — Греция-Болгария-Румыния-Молдова-Украина.
«Благодаря нашей интеграции в Вертикальный коридор, Республика Молдова получает прямой доступ к газу из Каспийского моря и с терминалов СПГ в Греции, что укрепляет не только энергетическую безопасность страны, но и стабильность в регионе», — заявил Жунгиету.
Он также заявил, что Молдова сыграла ключевую роль в продвижении регионального продукта «Маршрут 1», который обеспечивает прозрачную и предсказуемую структуру использования сети, гарантируя при этом направленность потоков газа.
Для стимулирования использования этого маршрута Республика Молдова продлила срок действия продукта на период с ноября 2025 года по апрель 2026 года, применяя 50% снижение тарифов на транспортировку, взимаемых оператором «Вестмолтрансгаз» в точках взаимоподключения Каушаны и Гребеники. Кроме того, продукт предусматривает 25%-ное снижение тарифов на транспортировку газа в Греции и Болгарии, 50%-ное — в Румынии и Молдове и 46%-ное — на Украине, при условии транспортировки газа через ряд выделенных точек непосредственно в подземные хранилища на территории Украины.
Жунгиету также сообщил, что в Молдове государственная компания Energocom первой начала использовать этот маршрут в коммерческих целях, транспортируя сжиженный природный газ из США через терминал СПГ в Александруполисе (Греция). Увеличение объёмов транзита через молдавскую инфраструктуру в будущем приведёт к общему снижению транспортных тарифов и лучшей интеграции рынка.
«Республика Молдова вступает в зимний сезон 2025/2026 года, уже обеспечив более 90% своих потребностей в газе благодаря активной политике диверсификации источников, безопасному хранению и региональному сотрудничеству. Мы диверсифицировали источники поставок, модернизировали инфраструктуру и предприняли решительные шаги по интеграции в европейский энергетический рынок. Активно участвуя в региональных инициативах и проводя скоординированную ценовую политику, Республика Молдова подтверждает, что её гибкость — это доступность для Европы», — заявил министр.
Инициатива «Группа высокого уровня по энергетической взаимосвязанности в Центральной и Юго-Восточной Европе» (CESEC) — это платформа сотрудничества, созданная Европейской комиссией для ускорения интеграции энергетических рынков в регионе и улучшения взаимосвязи между государствами-членами ЕС и соседними странами.