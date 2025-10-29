Действующий глава Минэнерго Молдовы обсудил с министрами ЕС вопросы газоснабжения

Для стимулирования использования этого маршрута Республика Молдова продлила срок действия продукта на период с ноября 2025 года по апрель 2026 года, применяя 50% снижение тарифов на транспортировку, взимаемых оператором «Вестмолтрансгаз» в точках взаимоподключения Каушаны и Гребеники. Кроме того, продукт предусматривает 25%-ное снижение тарифов на транспортировку газа в Греции и Болгарии, 50%-ное — в Румынии и Молдове и 46%-ное — на Украине, при условии транспортировки газа через ряд выделенных точек непосредственно в подземные хранилища на территории Украины.