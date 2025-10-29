Александр Беглов: Петербург стремится к стопроцентной цифровой зрелости к 2030 году

28 октября в Смольном прошло рабочее совещание губернатора Петербурга Александра Беглова и членов городского правительства, где утвердили «дорожную карту» по достижению стопроцентного уровня «цифровой зрелости» в ключевых отраслях городского хозяйства и социальной сферы к 2030 году. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
— По итогам третьего квартала 2025 года уровень «цифровой зрелости» Петербурга достиг 58 процентов, превысив плановый показатель в 39 процентов. В здравоохранении этот показатель составляет почти 100 процентов, в сфере государственного и муниципального управления — 74 процента, а в транспортной сфере план по цифровизации выполнен в полном объеме, — рассказал Александр Беглов. Глава Северной столицы также подметил, что портал «Государственные услуги Санкт-Петербурга» стал единой точкой доступа к более чем 360 электронным сервисам, через который можно выполнить 87 видов платежей.
Александр Беглов поручил уделить особое внимание национальному мессенджеру МАХ. На этой платформе уже работают канал и чат-бот многофункциональных центров «Мои документы». Через МАХ горожане могут вызвать врача на дом, оплатить школьное питание и воспользоваться онлайн-сервисами МФЦ и Госуслуг, а также направить сообщения в органы власти.