В Госдуме рассказали, как будет проходить набор в добровольческие формирования

Депутат пояснил, что все добровольцы пройдут специальное обучение, а их число будет зависеть от размеров и значимости охраняемого объекта. Колесник уточнил, что речь идет о самых разнообразных целях, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), оборонные предприятия, объекты критической инфраструктуры и склады.
Колесник также отметил, что отобранные добровольцы пройдут подготовку: их научат обращаться с оружием и познакомят с базовыми принципами защиты объектов.
Количество привлекаемых к этой работе людей будет определяться индивидуально для каждого объекта, пояснил депутат.
Ранее стало известно, что инициативу по созданию таких добровольческих формирований, призванных усилить защиту важных объектов, поддержал президент России Владимир Путин.
Как пишет ТАСС, Госдума 28 октября приняла закон, который позволит привлекать граждан из резерва Вооруженных сил к специальным сборам для защиты критически важных объектов, включая энергетику и транспорт.
Нововведение касается только тех граждан, кто добровольно подписал контракт о нахождении в резерве. Они, в отличие от действующих военных-контрактников, продолжают работать на основной работе и сохраняют все гражданские права. Участники этих сборов получат социальные гарантии, компенсации и медицинское обеспечение наравне с военнослужащими. После принятия парламентом и подписания президентом, закон вступит в силу через 10 дней после публикации.