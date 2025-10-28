В Госдуме рассказали, как будет проходить набор в добровольческие формирования

Нововведение касается только тех граждан, кто добровольно подписал контракт о нахождении в резерве. Они, в отличие от действующих военных-контрактников, продолжают работать на основной работе и сохраняют все гражданские права. Участники этих сборов получат социальные гарантии, компенсации и медицинское обеспечение наравне с военнослужащими. После принятия парламентом и подписания президентом, закон вступит в силу через 10 дней после публикации.