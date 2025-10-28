США попытались выкрасть Мадуро

«Все, что [пилоту] нужно было сделать, — это тайно направить самолет президента Венесуэлы в место, где власти США могли бы арестовать его. Агент сообщил ему, что тогда летчик станет очень богатым человеком», — говорится в материале.
По данным агентства, Мадуро могли доставить в Доминиканскую Республику, Пуэрто-Рико или базу ВМС США в Гуантанамо. Однако Вильегас не согласился на предложение, но обменялся с Лопесом контактами. В августе 2025 года американский агент опять попытался завербовать пилота, намекая в переписке на возможность получить 50 миллионов долларов.
В статье отмечается, что данная операция демонстрирует масштаб и небрежность многолетних усилий США, направленных на свержение Мадуро.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что вскоре Вашингтон проведет наземные военные операции в Венесуэле. По его словам, подобные действия будут нацелены на борьбу с местными наркокартелями, которые обеспечивают значительную часть наркотрафика в США.