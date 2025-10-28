МИД России: в НАТО перешли к реализации курса на открытую конфронтацию

Заместитель руководителя делегации РФ также затронул тему конфликта в Украине, обратив внимание на то, что в вопросе урегулирования США столкнулись с «откровенным саботажем европейцев». «Нас обвиняют в нежелании завершить этот конфликт, однако именно страны Евросоюза на практике делают все для его продолжения. Россия всегда исходила из того, что система международных отношений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения является важнейшим элементом международной безопасности. Однако в результате политики стран Запада за последнее время эта система заметно деградировала», — заключил он. -0-