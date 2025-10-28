МИД России: в НАТО перешли к реализации курса на открытую конфронтацию

«Страны НАТО перешли к практической реализации курса на открытую конфронтацию с Россией. В результате мы наблюдаем подрыв основ европейской безопасности. НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с нашей страной», — сказал он.
По его словам, в странах Балтии, Черноморского региона и Польши усиливается численный состав и боевые возможности в многонациональных батальонах, тактических группах, формированиях бригадного уровня, а также увеличена продолжительность нахождения в Черном море кораблей стран НАТО.
«Активизировалась разведывательная деятельность на наших морских и воздушных границах на Балтике и в Черном море. На протяжении долгого времени мы делали все возможное, чтобы решить существующие проблемы дипломатическим путем за столом переговоров. Однако агрессивная антироссийская политика наших оппонентов, демонстративное и пренебрежительное отношение к нашим законным интересам, в том числе в сфере безопасности, привела ситуацию к той точке, в которой она находится сегодня», — добавил Воронцов.
Заместитель руководителя делегации РФ также затронул тему конфликта в Украине, обратив внимание на то, что в вопросе урегулирования США столкнулись с «откровенным саботажем европейцев». «Нас обвиняют в нежелании завершить этот конфликт, однако именно страны Евросоюза на практике делают все для его продолжения. Россия всегда исходила из того, что система международных отношений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения является важнейшим элементом международной безопасности. Однако в результате политики стран Запада за последнее время эта система заметно деградировала», — заключил он. -0-