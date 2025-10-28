«Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре

Комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре. Об этом рассказала пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, ее слова приводит ТАСС.
Представитель президента союзного государства отметила, что сейчас ведется последняя подготовка для размещения боевого комплекса. Создаются все условия для правильного размещения российской ракеты «Орешник».
Нужно отметить, что во время встречи президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил лидера России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории союзного государства. Путин согласился, был подписан соответствующий документ еще в конце 2024 года.
