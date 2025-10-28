Белоусов провел встречу с главой Минобороны переходного правительства Сирии

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с главой военного ведомства временного правительства Сирии Махрафом Абу Касрой. Они обсудили, как улучшить военное сотрудничество между двумя странами.
«Мы совсем недавно встречались во время встречи президентов наших стран. И то, что мы снова здесь, за столом переговоров, — это свидетельствует о том, что контакты между нашими политическими руководителями и контакты по линии военных ведомств на самом деле содержательны, плодотворны и имеют большую перспективу», — сказал Белоусов.
Андрей Белоусов сообщил, что эта встреча — важный шаг к более тесному сотрудничеству между военными России и Сирии. Махраф Абу Касра в свою очередь поблагодарил Россию за помощь сирийской делегации в Москве и отметил, что переговоры прошли хорошо.
На встрече стороны обсудили конкретные планы по развитию сотрудничества между Россией и Сирией в военной сфере.
Ранее KP.RU сообщил, что МИД Сирии обсуждает возможность пересмотреть подход нынешнего правительства к российским военным базам и сотрудничеству с Москвой.