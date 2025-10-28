США готовили похищение Мадуро с помощью его пилота

По данным агентства, в мае 2024 года агент Эдвин Лопес сделал пилоту Битнеру Вильегасу прямое предложение: в обмен на перенаправление рейса президента летчик стал бы «очень богатым человеком». Позже в переписке, как утверждается, фигурировала сумма в 50 миллионов долларов — официальная награда, объявленная властями США за помощь в поимке Мадуро. В качестве возможных мест для посадки и ареста рассматривались Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико или американская военная база Гуантанамо.