США готовили похищение Мадуро с помощью его пилота

Агент Министерства внутренней безопасности США пытался завербовать личного пилота президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы тот угнал президентский самолет и доставил главу государства в место, где его могли бы арестовать американские силовики. О дерзком плане похищения, как сообщает агентство Associated Press, стало известно из информированных источников.
По данным агентства, в мае 2024 года агент Эдвин Лопес сделал пилоту Битнеру Вильегасу прямое предложение: в обмен на перенаправление рейса президента летчик стал бы «очень богатым человеком». Позже в переписке, как утверждается, фигурировала сумма в 50 миллионов долларов — официальная награда, объявленная властями США за помощь в поимке Мадуро. В качестве возможных мест для посадки и ареста рассматривались Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико или американская военная база Гуантанамо.
Этот провалившийся план, как отмечает издание, демонстрирует «масштаб — и, зачастую, небрежность» многолетних усилий США по свержению Мадуро. Ранее президент Дональд Трамп подтверждал, что разрешил ЦРУ проводить секретные операции по дестабилизации правительства Венесуэлы. Попытка вербовки пилота произошла на фоне беспрецедентного военного давления: США уже уничтожили несколько катеров у берегов страны, готовят удары по наземным целям и направили в регион боевые корабли, включая ударную атомную подлодку.
