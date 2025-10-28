Ричмонд
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство в Беларуси в декабре 2025 года

Эйсмонт раскрыла, что «Орешник» поставят на дежурство в Беларуси в декабре.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт раскрыла, что ракетный комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство в Беларуси в декабре 2025 года. Подробности приводит ТАСС.

Наталья Эйсмонт обратила внимание, что в Беларуси завершается создание условий для размещения комплекса «Орешник».

— В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть «Орешнику», на этом исчерпаны, — подчеркнула пресс-секретарь президента.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал размещение комплекса «Орешник» в Беларуси ответной мерой.

Тем временем Лукашенко назвал условие, чтобы разговоры об «Орешнике» прекратились.

Кроме того, Лукашенко раскрыл детали Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства: «Носит сугубо оборонительный характер».

