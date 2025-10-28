Ричмонд
Трамп сделал неожиданное признание о красивых людях

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление во время выступления перед военнослужащими в Японии.

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление во время выступления перед военнослужащими в Японии. Об этом сообщает TMZ.

«Мне не нравятся красивые люди. Никогда не нравились. Я никогда в этом не признавался, но сейчас могу», — заявил американский лидер.

Напомним, Трамп много лет был владельцем конкурса «Мисс Вселенная».

Трамп сейчас находится с визитом в Японии. Ранее он станцевал после выступления перед военными.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

