Трамп сделал неожиданное признание о красивых людях

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление во время выступления перед военнослужащими в Японии. Об этом сообщает TMZ.
«Мне не нравятся красивые люди. Никогда не нравились. Я никогда в этом не признавался, но сейчас могу», — заявил американский лидер.
Напомним, Трамп много лет был владельцем конкурса «Мисс Вселенная».
Трамп сейчас находится с визитом в Японии. Ранее он станцевал после выступления перед военными.
