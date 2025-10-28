Ричмонд
ХАМАС заявил, что отсрочит передачу тел погибших заложников

Движение ХАМАС заявило, что отсрочит передачу тел погибших заложников.

Движение ХАМАС заявило, что отсрочит передачу тел погибших заложников. Радикалы сказали, что причиной стали атаки Израиля по целям в секторе Газа. Удары, о которых идет речь, последовали за обстрелом израильских военных.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших.

