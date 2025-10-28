Нетаньяху приказал немедленно нанести мощные удары по сектору Газа

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным нанести мощные удары по сектору Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.
Он обосновал это тем, что ХАМАС якобы нарушил соглашение о прекращении огня, заключенного при посредничестве США.
«После консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военным немедленно нанести мощные удары по сектору Газа», — говорится в заявлении его канцелярии.
Как сообщает РИА Новости, боевое крыло ХАМАС в свою очередь заявило, что отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения прекращения огня со стороны Израиля. -0-
Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.Читать дальше