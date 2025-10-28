Белоруссия назвала точную дату постановки «Орешника» на боевое дежурство

Ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии уже в декабре этого года, все разговоры на эту тему исчерпаны. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт, поставив точку в вопросе о размещении новейшего российского вооружения.
«Создание условий для размещения “Орешника” в Республике Беларусь заканчивается», — отметила она, добавив что в декабре текущего года будет объявлено о постановке комплекса на боевое дежурство в республике.
«Поэтому всякие разговоры, быть или не быть “Орешнику”, на этом исчерпаны», — подчеркнула пресс-секретарь.
Это заявление прозвучало буквально через несколько часов после того, как сам Александр Лукашенко, выступая на Минской конференции, заявил, что размещение «Орешника» это вынужденная мера. При этом он предлагал Западу сделку, допуская, что мог бы приостановить развертывание, если европейские страны откажутся от аналогичных шагов.
