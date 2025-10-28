Белоруссия назвала точную дату постановки «Орешника» на боевое дежурство

Это заявление прозвучало буквально через несколько часов после того, как сам Александр Лукашенко, выступая на Минской конференции, заявил, что размещение «Орешника» это вынужденная мера. При этом он предлагал Западу сделку, допуская, что мог бы приостановить развертывание, если европейские страны откажутся от аналогичных шагов.