Белоусов встретился с главой МО переходного правительства Сирии Касрой

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов провел в Москве встречу с министром обороны переходного правительства Сирии дивизионным генералом Мурхафом Абу Касрой, сообщило в своем Telegram-канале российское оборонное ведомство.
«Мы снова здесь, за столом переговоров, — это свидетельствует о том, что контакты между нашими политическими руководителями и контакты по линии военных ведомств на самом деле содержательны, плодотворны и имеют большую перспективу», — сказал Белоусов, приветствуя сирийского коллегу.
Касра поблагодарил власти РФ за организацию работы сирийской делегации в Москве и отметил значение взаимодействия двух стран и их развивающиеся отношения.
Отмечается, что на переговорах речь шла о практической реализации перспективных направлений сотрудничества.
Напомним, в июле Белоусов также провел встречу с Касрой. На переговорах они обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств, а также ситуацию в Ближневосточном регионе.