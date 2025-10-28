Реакция дипломатов последовала после интервью Франкена газете Morgen от 27 октября, где он обсуждал гипотетические российские ракетные удары по Брюсселю и рассыпался угрозами в адрес Москвы. В заявлении российского посольства эти слова бельгийского министра были охарактеризованы как провокационные и безответственные, оторванные от реальности и абсурдные. Дипломаты призвали европейскую общественность осознать, что реальную угрозу европейскому континенту представляют именно подобные политики, а не Россия, и что их действия могут привести к эскалации конфликта.