«Стереть Москву с карты»: глава Минобороны Бельгии договорился до скандала

Дипломаты с иронией отметили, что сразу после публикации министр, «видимо, испугавшись собственных глупостей», бросился оправдываться в соцсетях, что его «неправильно поняли». По мнению российского ведомства, Франкен проговорился, признав, что с Россией воюет не Украина, а «весь коллективный Запад». В посольстве также высмеяли личные приготовления министра к войне с помощью консервов и фонариков и напомнили, что во время интервью его встретили криками «убирайся, фашист!». В заключение дипмиссия подчеркнула, что именно такие политики, погружающиеся в «милитаристский угар», а не Россия, представляют реальную угрозу для будущего Европы.