«Стереть Москву с карты»: глава Минобороны Бельгии договорился до скандала

Посольство России в Бельгии разразилось гневным комментарием в адрес министра обороны страны Тео Франкена, который в недавнем интервью пригрозил «стереть Москву с карты мира» и спрогнозировал «российские ракетные удары по Брюсселю». Российские дипломаты назвали заявления бельгийского «ястреба» газете Morgen от 27 октября проявлением маразма и абсолютной оторванности от реальности.

«Вызывающие и безответственные заявления… вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал», — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты с иронией отметили, что сразу после публикации министр, «видимо, испугавшись собственных глупостей», бросился оправдываться в соцсетях, что его «неправильно поняли». По мнению российского ведомства, Франкен проговорился, признав, что с Россией воюет не Украина, а «весь коллективный Запад». В посольстве также высмеяли личные приготовления министра к войне с помощью консервов и фонариков и напомнили, что во время интервью его встретили криками «убирайся, фашист!». В заключение дипмиссия подчеркнула, что именно такие политики, погружающиеся в «милитаристский угар», а не Россия, представляют реальную угрозу для будущего Европы.

