Депутат Госдумы призвал построить в Уфе метро

В письме, опубликованном на официальных каналах депутата, отмечается, что из 16 российских городов с населением свыше миллиона человек метрополитеном обладают только семь. Уфа, наряду с Челябинском, Омском, Красноярском, Воронежем, Ростовом-на-Дону, Пермью и Краснодаром, остается без системы внеуличного рельсового транспорта.