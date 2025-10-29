В Молдову едет еврокомиссар по финансовым услугам и инвестициям

Форум нацелен на приведение финансового сектора в соответствие с европейскими стандартами и укрепление системы надзора, модернизацию сельского хозяйства и сельского финансирования, энергетическую безопасность и устойчивые инвестиции, ориентированные на зеленый переход, развитие малых и средних предприятий, а также на интеграцию рынка капитала и цифровую трансформацию экономики. Все это должно способствовать скорейшему подключению республики к единому европейскому рынку.