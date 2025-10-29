Ричмонд
В Молдову едет еврокомиссар по финансовым услугам и инвестициям

В канун инвеституры нового правительства «технократов» в Молдову прибудет еврокоммисар по финансам и экономии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Европейский комиссар по финансовым услугам и Союзу сбережений и инвестиций Мария Луис Альбукерке прибудет в Кишинёв 30 октября для участия в семинаре-диалоге высокого уровня.

Мероприятие «Финансы и экономический рост: уроки для европейского пути Республики Молдова» организует Национальный банк (НБМ). В нем примут участие представители национальных и европейских органов власти, международных финансовых организаций и экономические эксперты.

Сообщается, что Альбукерке выступит с речью о европейских перспективах относительно роли финансовых рынков в поддержке экономического роста и процесса евроинтеграции Молдовы.

«Целью мероприятия является создание платформы для стратегического диалога по финансовым и экономическим приоритетам», — отмечается в релизе.

Форум нацелен на приведение финансового сектора в соответствие с европейскими стандартами и укрепление системы надзора, модернизацию сельского хозяйства и сельского финансирования, энергетическую безопасность и устойчивые инвестиции, ориентированные на зеленый переход, развитие малых и средних предприятий, а также на интеграцию рынка капитала и цифровую трансформацию экономики. Все это должно способствовать скорейшему подключению республики к единому европейскому рынку.

Национальный банк Молдовы играет ведущую роль в реализации реформ, связанных с финансовыми услугами, свободным движением капитала и денежно-кредитной политикой, уточнили в финансовом учреждении.