Правительство вводит ограничения на платные места в вузах

Ключевое и самое жесткое нововведение: если средний балл ЕГЭ у студентов-платников на каком-либо направлении в прошлом году был ниже 50, вуз вообще не получит коммерческих мест по этой специальности. Для остальных предельное число студентов будет определяться на основе среднего набора за последние два-три года. Таким образом, власти намерены выполнить поручение президента России Владимира Путина и «исключить чрезмерный платный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики».