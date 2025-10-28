Правительство вводит ограничения на платные места в вузах

Российское правительство готовится нанести удар по вузам, которые принимают на платные места абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ. Как стало известно изданию «Коммерсантъ», с 2026 года будет введено госрегулирование коммерческого набора по 46 специальностям, включая не только юриспруденцию и экономику, но и архитектуру, психологию и даже нефтегазовое дело.
Ключевое и самое жесткое нововведение: если средний балл ЕГЭ у студентов-платников на каком-либо направлении в прошлом году был ниже 50, вуз вообще не получит коммерческих мест по этой специальности. Для остальных предельное число студентов будет определяться на основе среднего набора за последние два-три года. Таким образом, власти намерены выполнить поручение президента России Владимира Путина и «исключить чрезмерный платный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики».
По данным «Ъ», эта мера направлена в первую очередь против недобросовестных вузов, которые, по сути, просто «продают дипломы», не заботясь о качестве образования. Как отмечают эксперты, в такие учебные заведения на платные места часто поступают очень слабые студенты, которые затем становятся слабыми выпускниками, что в целом обесценивает высшее образование.
Новые правила затронут как государственные, так и частные вузы. При этом у учебных заведений останется возможность аргументированно запросить увеличение мест, если они смогут доказать высокий уровень своих студентов-платников и их востребованность на рынке труда. Однако для вузов с репутацией «фабрик дипломов» доступ к платному набору будет фактически перекрыт.