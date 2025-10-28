Ричмонд
В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по сектору Газа

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций обеспокоена решением Израиля возобновить удары по сектору Газа. Об этом заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций по вопросам безопасности приказал, чтобы военные нанесли мощные удары по сектору Газа.

«Эти сообщения вызывают крайнюю обеспокоенность… Важно, чтобы все стороны, участвующие в прекращении огня, соблюдали его, и мы не хотим, чтобы гражданские лица снова подвергались бомбардировкам, мы не хотим, чтобы наши операции снова были сорваны», — сказал Дюжаррик.

По заявлению Тель-Авива, ХАМАС якобы нарушил соглашение о прекращении огня. В свою очередь боевое крыло ХАМАС заявило, что отсрочит передачу тела заложника на фоне нарушения прекращения огня со стороны Израиля. -0-

