В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по сектору Газа

«Эти сообщения вызывают крайнюю обеспокоенность… Важно, чтобы все стороны, участвующие в прекращении огня, соблюдали его, и мы не хотим, чтобы гражданские лица снова подвергались бомбардировкам, мы не хотим, чтобы наши операции снова были сорваны», — сказал Дюжаррик.