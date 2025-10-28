Раскрыты планы переброски на Украину британских военных

Министр обороны Великобритании Джон Хили уже объявил о выделении более 100 млн фунтов стерлингов на размещение войск на Украине, отмечается в статье. По задумке, британские солдаты будут контролировать воздушное пространство и порты Украины и возьмут на себя обязательства по обучению бойцов ВСУ. Выделенная Лондоном сумма пойдёт на первоначальные затраты по реализации военных планов с отправкой войск на украинские земли в случае заключения мирного соглашения.