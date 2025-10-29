Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруссия поставит «Орешник» на боевое дежурство в декабре

Эйсмонт: Белоруссия поставит «Орешник» на боевое дежурство в декабре.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 28 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» на боевое дежурство в декабре.

«Да, подтвердить могу», — сообщила Эйсмонт в ответ на вопрос РИА Новости.

«Как раз сегодня был доклад военных президенту по этому вопросу. Военные подтвердили — будет в декабре», — сообщила пресс-секретарь главы государства.

Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.

В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему «Орешник». Российский лидер ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под «Орешник» уже обустраиваются.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше