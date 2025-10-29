Белоруссия поставит «Орешник» на боевое дежурство в декабре

В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему «Орешник». Российский лидер ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под «Орешник» уже обустраиваются.