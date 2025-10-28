Интенсивный диалог на высшем и высоком уровне. Глава МИД Беларуси встретился с делегацией Китая

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 28 октября встретился с делегацией во главе со специальным представителем правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Сунь Линьцзяном, который принимает участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.