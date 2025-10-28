Интенсивный диалог на высшем и высоком уровне. Глава МИД Беларуси встретился с делегацией Китая

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 28 октября встретился с делегацией во главе со специальным представителем правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Сунь Линьцзяном, который принимает участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.
Сторонами подчеркнуты восходящая траектория двусторонних взаимоотношений и интенсивный диалог на высшем и высоком уровне. Отмечены значительные перспективы расширения двустороннего взаимодействия в политических и экономических областях.
Кроме того, пристальное внимание уделено обсуждению международной и региональной ситуации, в том числе в контексте соседних с Беларусью стран.
Собеседники отметили близость взглядов Беларуси и Китая в отношении принципа политического достоинства, который играет важную роль в выстраивании взаимодействия независимых государств. -0-
Фото МИД Беларуси.