Интенсивный диалог на высшем и высоком уровне. Глава МИД Беларуси встретился с делегацией Китая

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 28 октября встретился с делегацией во главе со специальным представителем правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Сунь Линьцзяном, который принимает участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.

Сторонами подчеркнуты восходящая траектория двусторонних взаимоотношений и интенсивный диалог на высшем и высоком уровне. Отмечены значительные перспективы расширения двустороннего взаимодействия в политических и экономических областях.

Кроме того, пристальное внимание уделено обсуждению международной и региональной ситуации, в том числе в контексте соседних с Беларусью стран.

Собеседники отметили близость взглядов Беларуси и Китая в отношении принципа политического достоинства, который играет важную роль в выстраивании взаимодействия независимых государств. -0-

Фото МИД Беларуси.