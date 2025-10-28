Госдума вступилась за русскоязычных детей-иностранцев

Детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным, могут освободить от обязательного тестирования при поступлении в российские школы. Соответствующий законопроект, как сообщает РИА Новости, уже внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Авторами инициативы выступила группа депутатов от КПРФ. По их мнению, заставлять проходить экзамен на знание русского языка детей, которые и так на нем говорят и культурно близки к России, не имеет никакого практического смысла и является излишним бюрократическим барьером.
«Процедура прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми иностранных граждан… для которых русский язык является единственным родным языком… не имеет практического смысла», — говорится в пояснительной записке к документу.
Как уточняет издание, если закон будет принят, конкретный порядок освобождения от тестирования будет определять Министерство просвещения. Таким образом, для детей-репатриантов и других русскоязычных иностранцев путь в российские школы может стать значительно проще.