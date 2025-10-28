Посольство словами «маразм крепчал» ответило на угрозы Минобороны Бельгии

Накануне в интервью изданию De Morgen Франкен, отвечая на вопрос о «возможном ударе России по Брюсселю», заявил, что не допускает такого, ибо, «когда Путин ударит в самое сердце НАТО, мы сравняем Москву с землей». Франкен также заявил, что «Россию нужно атаковать, что мы, наконец, сейчас и делаем».