Axios: Израиль уведомлял США о нарушении перемирия по Газе со стороны ХАМАС

Израиль предоставлял США доказательства, что движение ХАМАС нарушает режим прекращения огня в секторе Газа и уведомлял, что вынужден предпринять ответные действия, говорится в публикации Axios.

Американское руководство, как утверждается, просило Израиль воздержаться от слишком активных мер, чтобы не рисковать перемирием.

Израиль опубликовал запись, показывающую, что что ХАМАС бросают в яму мешок для транспортировки тела, а затем в присутствии сотрудников Красного Креста извлекают его, имитируя поиски. Впоследствии ХАМАС выпустил противотанковые ракеты и открыл снайперский огонь по израильским солдатам в Рафахе.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращало тела погибших.

