Белоруссия в декабре поставит «Орешник» на боевое дежурство

«Да, подтвердить могу», — сообщила Эйсмонт в ответ на вопрос РИА Новости.
«Как раз сегодня был доклад военных президенту по этому вопросу. Военные подтвердили — будет в декабре», — сообщил пресс-секретарь главы государства.
Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему «Орешник». Российский лидер ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под «Орешник» уже обустраиваются.