«Орешник» поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре

Создание условий для размещения российского ракетного комплекса близится к завершению.

Создание условий для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии близится к завершению, его поставят на боевое дежурство в конце текущего года, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть “Орешнику”, на этом исчерпаны», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он готов рассмотреть вопрос о приостановке дислокации российского комплекса «Орешник» на своей территории, если европейские государства продемонстрируют готовность к аналогичным шагам в области размещения ракетных комплексов.

Отметим, глава белорусского МИД Максим Рыженков пояснил, что размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии не является гонкой вооружений, а представляет собой исключительно оборонительную меру.

