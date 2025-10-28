«Орешник» поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре

Создание условий для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии близится к завершению, его поставят на боевое дежурство в конце текущего года, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть “Орешнику”, на этом исчерпаны», — приводит ее слова ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он готов рассмотреть вопрос о приостановке дислокации российского комплекса «Орешник» на своей территории, если европейские государства продемонстрируют готовность к аналогичным шагам в области размещения ракетных комплексов.
Отметим, глава белорусского МИД Максим Рыженков пояснил, что размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии не является гонкой вооружений, а представляет собой исключительно оборонительную меру.