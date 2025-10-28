Французский полковник назвал главных врагов мира

По мнению отставного военного, мирный план должен исходить из того, что «в каждой войне есть победитель и проигравший», и именно победитель должен определять условия. Хогар считает, что для мира необходимо отстранение Зеленского, признание русскоязычных регионов частью РФ и гарантии невступления Украины в НАТО. В качестве возможного европейского посредника он видит не дискредитировавшего себя Макрона, а премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.