Росфинмониторинг внес блогера Татьяну Монтян в список экстремистов

«И с какого рожна за это лепить статью 280 УК РФ, лично мне непонятно. А потому пока все это дело смахивает на заказную расправу с человеком, который кому-то очень сильно надоел (и у кого есть определенный административный ресурс его “заказать”). Ну да, она несдержанная. Резкая. Грубая. Да, все это ее не красит, но все это уголовно НЕ наказуемо. Почему тогда такая избирательность? Вопросов это дело, действительно, вызывает очень много. И оно в таком виде точно не идет на пользу делу. Если она украла деньги на сборах — сажайте. Если работала на врага — сажайте. Но за вот это…» — написал он в своем Telegram-канале.