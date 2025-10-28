ПВО отразила новую волну атак дронов на Москву

Системы противовоздушной обороны сбили еще три беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в 21:04.
Эта атака стала уже третьей за последние 24 часа. Накануне вечером, 27 октября, мэр сообщал об уничтожении двух беспилотников на подлете к столице. Сегодня рано утром, в 5:44, стало известно о еще одном сбитом аппарате.