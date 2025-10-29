С 1 ноября в России вступают в силу новые законы: что изменится для волгоградцев

Пенсионные перерасчеты для летчиков и шахтеров.
С 1 ноября членам летных экипажей и работникам угольной промышленности пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии. Доплаты положены за вредные и опасные условия труда. Размер выплат индивидуален и зависит от стажа и среднемесячного заработка. Такой перерасчет проводится четыре раза в год в соответствии с федеральным законом.
Упрощенное взыскание налоговых долгов.
Налоговые органы с 1 ноября получат право взыскивать с граждан долги по налогам, штрафам и страховым взносам во внесудебном порядке. Это коснется случаев, когда сумма долга не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета и нет спора о ее размере. Уведомления будут направляться через «Госуслуги» или заказными письмами. При наличии разногласий вопрос будет решаться через суд.
Эксперимент по маркировке удобрений.
С 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года в России пройдет эксперимент по маркировке удобрений в потребительской упаковке. Участие производителей и импортеров будет добровольным. В перечень вошли минеральные удобрения, содержащие два или три питательных элемента.
Ужесточение контроля за SIM-картами.
С первого дня ноября операторы связи будут обязаны блокировать услуги связи для номеров, не прошедших проверку данных абонентов. Напомним, что с апреля 2025 года для получения SIM-карты требуется предъявление паспорта или использование биометрической системы.
Информирование наследников о долгах.
С 24 ноября нотариусы будут обязаны информировать наследников о непогашенных кредитах наследодателя. Это поможет людям принимать взвешенное решение о принятии или отказе от наследства, учитывая возможные долговые обязательства.
Реформа государственной авиации.
С 26 ноября уточняется понятие государственной авиации — теперь к ней будут относить авиацию, используемую федеральными органами власти и госкорпорациями, что повысит безопасность и контроль в этой сфере.
При подготовке материала использовалась «Парламентской газеты».
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!