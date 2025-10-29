С 1 ноября в России вступают в силу новые законы: что изменится для волгоградцев

Налоговые органы с 1 ноября получат право взыскивать с граждан долги по налогам, штрафам и страховым взносам во внесудебном порядке. Это коснется случаев, когда сумма долга не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета и нет спора о ее размере. Уведомления будут направляться через «Госуслуги» или заказными письмами. При наличии разногласий вопрос будет решаться через суд.