СВО
Американские СМИ заявили, что «Буревестник» сможет обойти «Золотой купол»

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Российская крылатая ракета «Буревестник» сможет обойти создаваемую США систему ПРО «Золотой купол», пишет газета Wall Street Journal.

Источник: © РИА Новости

«Новая ракета может представлять потенциальную угрозу для предложенного Трампом “Золотого купола”, системы ПРО, которую разрабатывают для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, с траекторией гораздо выше, чем летающий низко “Буревестник”, — пишет издание.

Как говорится в публикации, «это может дать Москве потенциальный рычаг давления в разговорах о контроле над вооружениями».

Эксперты издания заявили, что остается неизвестной скорость и маневренность ракеты, что усложняет оценки о том, возможно ли ее заметить. Хотя представители аналитических центров и утверждают, что определить запуск якобы по силам современным системам ПРО, обнаружат ракету, как утверждается, по радиоактивному топливному следу, но сделать это можно только с помощью космических систем.

О разработке и создании «Золотого купола» объявил ранее президент США Дональд Трамп. По его словам, система будет включать в том числе орбитальные системы обнаружения.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.

