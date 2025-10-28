Сенат в 13-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства США

Сенат Конгресса США в тринадцатый раз за последние несколько недель не смог одобрить законопроект, предложенный Республиканской партией для возобновления финансирования работы федерального правительства. Частичная приостановка работы правительства (шатдаун) продолжается с 1 октября, когда истёк срок действия предыдущего бюджетного соглашения.
На процедурном голосовании за документ проголосовали 54 сенатора, против — 45. Однако для продвижения законопроекта в Сенате требуется 60 голосов, поэтому инициатива вновь провалилась.
Шатдаун стал следствием тупика между республиканцами и демократами. Стороны не могут договориться по ключевым статьям расходов, включая финансирование здравоохранения. Обе партии обвиняют друг друга в сознательном затягивании кризиса в политических целях.
Согласно американскому законодательству, даже в условиях шатдауна продолжают работать структуры, отвечающие за национальную безопасность, внешнюю политику и защиту жизни и собственности граждан. Госслужащие, вынужденные трудиться без оплаты, обычно получают зарплату после возобновления финансирования.
С 1977 года подобные остановки работы федерального правительства происходили более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, в первый президентский срок Дональда Трампа.
Накануне конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что шатдаун в США может продлиться до конца ноября.