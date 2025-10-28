Сийярто: лидеры стран ЕС не заинтересованы в саммите Россия-США в Будапеште

Лидеры Евросоюза не заинтересованы в том, чтобы президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп организовали в Будапеште новую встречу по урегулированию украинского конфликта, заявил руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто.
Министр заявил в интервью news.by, что Венгрия готова провести российско-американский саммит.
Венгерский политик сказал, что европейские политики не стремятся к мирному урегулированию конфликта, а также «разочарованы тем, что не сидят за столом переговоров».
