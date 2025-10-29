Ричмонд
Молдова и Румыния обсудили сотрудничество в сфере дорожной и железнодорожной инфраструктур

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Строительство автомагистрали Яссы-Унгены-Кишинёв-Одесса, модернизация первого электрифицированного участка железной дороги, проекты Цветочного моста и моста Кантемир-Фэлчиу обсудили на встрече в Кишиневе действующий министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля и депутат парламента Румынии Штефан Мушою, который возглавил официальную делегацию этой страны.

Источник: Sputnik.md

В обсуждениях приняли участие исполняющая обязанности Генерального секретаря правительства Анна Калинич, представители Агентств регионального развития Республики Молдова, мэры и должностные лица местной публичной администрации Румынии.

Стороны проанализировали состояние текущих совместных проектов и определили новые направления сотрудничества, особенно в сфере дорожной и железнодорожной инфраструктуры.

Боля отметил прогресс, достигнутый в рамках национальных программ «Европейское село I-II», и «Европейское село “Экспресс”.

На встрече была подтверждена приверженность обеих сторон укреплению трансграничного сотрудничества и разработке совместных проектов, которые будут способствовать приближению Республики Молдова к европейским стандартам и практике.