Молдова и Румыния обсудили сотрудничество в сфере дорожной и железнодорожной инфраструктур

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Строительство автомагистрали Яссы-Унгены-Кишинёв-Одесса, модернизация первого электрифицированного участка железной дороги, проекты Цветочного моста и моста Кантемир-Фэлчиу обсудили на встрече в Кишиневе действующий министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля и депутат парламента Румынии Штефан Мушою, который возглавил официальную делегацию этой страны.