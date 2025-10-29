Молдова и Румыния обсудили сотрудничество в сфере дорожной и железнодорожной инфраструктур

В обсуждениях приняли участие исполняющая обязанности Генерального секретаря правительства Анна Калинич, представители Агентств регионального развития Республики Молдова, мэры и должностные лица местной публичной администрации Румынии.
Стороны проанализировали состояние текущих совместных проектов и определили новые направления сотрудничества, особенно в сфере дорожной и железнодорожной инфраструктуры.
Боля отметил прогресс, достигнутый в рамках национальных программ «Европейское село I-II», и «Европейское село “Экспресс”.
На встрече была подтверждена приверженность обеих сторон укреплению трансграничного сотрудничества и разработке совместных проектов, которые будут способствовать приближению Республики Молдова к европейским стандартам и практике.