Раскрыто, почему «Буревестник» стал новым козырем «Кремля»

Новейшая российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем способна обойти амбициозную систему противоракетной обороны США «Золотой купол», которую продвигает президент Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, отмечая, что это оружие может дать Москве серьезный рычаг давления в переговорах по контролю над вооружениями.
«Новая ракета может представлять потенциальную угрозу для предложенного Трампом “Золотого купола” — системы ПРО, которую разрабатывают для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет с траекторией гораздо выше, чем у летающего низко “Буревестника”», — говорится в публикации.
По мнению экспертов издания, скорость и маневренность ракеты остаются неизвестными, что крайне усложняет ее обнаружение. Хотя некоторые аналитики и предполагают, что современные системы смогут зафиксировать сам запуск, отследить полет «Буревестника», вероятно, можно будет только из космоса — по его радиоактивному следу.
Эта оценка прозвучала после того, как президент России Владимир Путин объявил об успешном завершении испытаний ракеты. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, «Буревестник» уже совершил полет на 14 тысяч километров и продемонстрировал высокие возможности по обходу существующих систем ПВО и ПРО. Сам «Золотой купол», анонсированный Трампом, должен включать в себя, в том числе, и орбитальные системы обнаружения, но, как считают в WSJ, против низколетящей российской ракеты он может оказаться бессилен.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.