Раскрыто, почему «Буревестник» стал новым козырем «Кремля»

Эта оценка прозвучала после того, как президент России Владимир Путин объявил об успешном завершении испытаний ракеты. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, «Буревестник» уже совершил полет на 14 тысяч километров и продемонстрировал высокие возможности по обходу существующих систем ПВО и ПРО. Сам «Золотой купол», анонсированный Трампом, должен включать в себя, в том числе, и орбитальные системы обнаружения, но, как считают в WSJ, против низколетящей российской ракеты он может оказаться бессилен.