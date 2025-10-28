Сийярто заявил о незаинтересованности ЕС в саммите Путина и Трампа в Будапеште

«Европейские лидеры в этом не заинтересованы. Во-первых, потому что переговоры будут в Будапеште, с политической точки зрения для них это будет очень неприятно. Но ещё важнее то, что они выступают против, потому что мирный саммит вселяет надежду на мир. И европейские лидеры также разочарованы тем, что они не сидят за столом переговоров», — сказал глава венгерской дипломатии, участвовавший в Минской международной конференции по евразийской безопасности.