Сийярто заявил о незаинтересованности ЕС в саммите Путина и Трампа в Будапеште

Он подтвердил готовность Будапешта принять российско-американские переговоры, направленные на урегулирование украинского кризиса и укрепление глобальной безопасности. Однако, по словам дипломата, это предложение не нашло поддержки у других европейских лидеров.
«Европейские лидеры в этом не заинтересованы. Во-первых, потому что переговоры будут в Будапеште, с политической точки зрения для них это будет очень неприятно. Но ещё важнее то, что они выступают против, потому что мирный саммит вселяет надежду на мир. И европейские лидеры также разочарованы тем, что они не сидят за столом переговоров», — сказал глава венгерской дипломатии, участвовавший в Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подтвердил, что саммит президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — состоится, хотя возможен перенос на более поздние сроки. В Кремле отметили, что обе стороны понимают важность проведения диалога и не планируют откладывать его надолго.
