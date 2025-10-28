«Хватит ли мужества извиниться?»: Хинштейн потребовал ответа от губернатора Балицкого

Губернатор Хинштейн подчеркнул, что подобные слова оскорбляют всех курян, и особенно тех, кто «героически защищал и продолжает защищать нашу землю». Он отметил, что такие высказывания недопустимы для официального лица, особенно в нынешних условиях, когда «слово — это тоже оружие», и враг может использовать любую подобную ситуацию для раскола российского общества.