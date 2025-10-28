«Хватит ли мужества извиниться?»: Хинштейн потребовал ответа от губернатора Балицкого

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал замечание губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о том, что куряне якобы не смогли защитить свой регион во время вторжения ВСУ. Хинштейн публично попросил своего коллегу извиниться.
«Очень надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона!» — написал Хинштейн в своем телеграм-канале, назвав заявления Балицкого «абсолютно неприемлемыми».
Конфликт спровоцировало высказывание запорожского губернатора, который, рассказывая об успехах в обороне своего региона, противопоставил их ситуации в Курской области. «Мы свою область защитили… в отличие от, так сказать, курчан», — заявил Балицкий, к тому же ошибочно назвав жителей Курской области «курчанами».
Губернатор Хинштейн подчеркнул, что подобные слова оскорбляют всех курян, и особенно тех, кто «героически защищал и продолжает защищать нашу землю». Он отметил, что такие высказывания недопустимы для официального лица, особенно в нынешних условиях, когда «слово — это тоже оружие», и враг может использовать любую подобную ситуацию для раскола российского общества.
