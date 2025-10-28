«У Запада нет оружия, способного нейтрализовать эти ракеты. Они могут поражать цели в любой точке мира с большой точностью», — сказал он.
Журналист отметил, что заявления Кремля об успешных испытаниях «Буревестника» — это своего рода предупреждение странам Запада о том, что победы над ВС РФ им никак не добиться. Он резюмировал, что Москва имеет оружие, «которое может уничтожить любой западный командный центр без шансов на защиту». Стейган уверен, что разжиганием войны занимаются именно США и ЕС.
Напомним, президент России Владимир Путин уже объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её классификацию. Испытания прошли в соответствии с обязательствами России. Ракета «Буревестник» наглядно выявила технологическое отставание США. Вашингтон в современной гонке вооружений уступает не только Москве, но и Пекину. В Госдуме назвали новинку оружием будущего и заявили, что она «может наделать много шума».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.