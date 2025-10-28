Журналист отметил, что заявления Кремля об успешных испытаниях «Буревестника» — это своего рода предупреждение странам Запада о том, что победы над ВС РФ им никак не добиться. Он резюмировал, что Москва имеет оружие, «которое может уничтожить любой западный командный центр без шансов на защиту». Стейган уверен, что разжиганием войны занимаются именно США и ЕС.