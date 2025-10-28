Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль нанес серию ударов по городу Газа

По данным телеканала, удары были нанесены по нескольким объектам в городе. Одна ракета упала около больницы «Аш-Шифа». Атака вызвала хаос и панику среди пациентов и медицинского персонала больницы. По словам очевидцев, удар был мощный.

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные нанесли серию авиаударов по городу Газа после поручения премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, удары были нанесены по нескольким объектам в городе. Одна ракета упала около больницы «Аш-Шифа». Атака вызвала хаос и панику среди пациентов и медицинского персонала больницы. По словам очевидцев, удар был мощный.

Управление гражданской обороны Газы подтвердило авиаудары. Отмечается, что масштабы израильских бомбардировок пока неясны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Araby, в результате удара по жилому дому на юге Газы погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций по вопросам безопасности приказал военным нанести удары по сектору Газа. По его словам, ХАМАС якобы нарушил соглашение о прекращении огня. В свою очередь боевое крыло ХАМАС заявило, что отсрочит передачу тела заложника на фоне нарушения прекращения огня со стороны Израиля. В ХАМАС также заявил о своей приверженности соглашению о перемирии. -0-

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше