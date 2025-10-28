Хинштейн призвал Балицкого извиниться за критику защиты Курской области

Весной этого года по делу о мошенничестве на 1 млрд руб. и растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области был арестован бывший губернатор Алексей Смирнов (он занимал этот пост с мая по декабрь 2024 года). По делу также проходят его экс-заместитель Алексей Дедов, руководство упраздненной «Корпорации развития Курской области» и другие фигуранты. Хинштейн заявил, что корпорация «стараниями чиновников превратилась в настоящую супермонополию», а «прежние руководители Курской области Смирнов, Дедов и другие просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды» и «сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис».