Хинштейн призвал Балицкого извиниться за критику защиты Курской области

Балицкий во время прямой линии заявил, что жители Запорожской области сделали все для защиты региона в 2023 году, «не чета курчанам». Хинштейн назвал слова губернатора недопустимыми и «оскорбляющими всех курян».

Источник: РИА "Новости"

Заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого с критикой жителей Курской области за то, что они не защитили свой регион, является неприемлемыми, заявил курский глава Александр Хинштейн.

В своем телеграм-канале он сообщил об «удивлении и недоумении» после просмотра видео с выступлением Балицкого. «Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество», — написал Хинштейн.

Он добавил, что подобные заявления «оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами». «Очень надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона!» — заключил курский губернатор.

Речь идет о словах Балицкого, сказанных им во время прямой линии 28 октября. Как передает «Блокнот Запорожье», он говорил о защите Запорожской области и вкладе в это осужденного на пять лет за мошенничество бывшего генерал-майора, экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.

«В 2023 годы мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам», — сказал Балицкий.

Попов был осужден весной этого года по делу о хищении более 100 млн руб. при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области, а также лишен звания генерал-майора. Речь идет о хищении 1,7 тыс. т металлопроката, выделенного добровольческому батальону имени П. А. Судоплатова для строительства укреплений. Он был лишен звания генерал-майора. Экс-командующий 58-й армией не признал вину.

Летом Балицкий наградил Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени «за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение запорожского губернатора, заявил, что «своими региональными наградами [они] могут награждать граждан Российской Федерации».

В апреле глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался о полном освобождении Курской области. Это произошло почти через девять месяцев с момента вторжения ВСУ в регион.

Весной этого года по делу о мошенничестве на 1 млрд руб. и растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области был арестован бывший губернатор Алексей Смирнов (он занимал этот пост с мая по декабрь 2024 года). По делу также проходят его экс-заместитель Алексей Дедов, руководство упраздненной «Корпорации развития Курской области» и другие фигуранты. Хинштейн заявил, что корпорация «стараниями чиновников превратилась в настоящую супермонополию», а «прежние руководители Курской области Смирнов, Дедов и другие просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды» и «сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис».

