WSJ: «Буревестник» способен обойти систему ПРО США «Золотой купол»

Российская крылатая ракета «Буревестник» способна обойти американскую систему ПРО «Золотой купол», о создании которой объявил президент США Дональд Трамп, пишет Wall Street Journal.
«Новая ракета может представлять потенциальную угрозу для предложенного Трампом “Золотого купола”», — говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, это может дать Москве «потенциальный рычаг давления в разговорах о контроле над вооружениями».
Газета отмечает, что «Золотой купол» разрабатывают для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, с траекторией гораздо выше, чем летающий низко российский «Буревестник». Они отмечают, что дать оценку того, насколько велики шансы заметить ракету, сложно, так как неизвестна ее скорость и маневренность.
Представители аналитических центров утверждают, что современные системы ПРО могут определить запуск ракеты по радиоактивному топливному следу. Однако сделать это можно только при помощи космических систем, указывается в статье.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что крылатая ракета «Буревестник» обладает способностью поражать цели в любой точке земного шара.
Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Путин подчеркнул, что в мире нет аналогов этой ракеты, и поручил начать подготовку инфраструктуры для ее размещения.