Хинштейн ответил Балицкому, обвинившему курян в пропуске вторжения ВСУ под Курском

«Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество. Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами», — написал Хинштейн.