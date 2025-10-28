Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн ответил Балицкому, обвинившему курян в пропуске вторжения ВСУ под Курском

Губернатор Курской области Александр Хинштейн резко отреагировал на заявления своего коллеги из Запорожской области Евгения Балицкого, который обвинил курян в том, что они якобы допустили вторжение Вооруженных сил Украины на свою территорию. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем telegram-канале.

Хинштейн удивился высказыванию своего коллеги из Запорожской области.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн резко отреагировал на заявления своего коллеги из Запорожской области Евгения Балицкого, который обвинил курян в том, что они якобы допустили вторжение Вооруженных сил Украины на свою территорию. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем telegram-канале.

«Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество. Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами», — написал Хинштейн.

Губернатор Курской области выразил надежду, что глава Запорожской области признает ошибочность своих слов и публично извинится. Хинштейн напомнил, что многие куряне принимали и продолжают принимать участие в обеспечении безопасности приграничья и несут потери, защищая территорию региона.

Ранее Евгений Балицкий во время прямого эфира заявил, что жители Запорожской области «не чета курчанам». Политик отметил, что запорожцы свою область защитили.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше