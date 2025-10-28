Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал президента США Дональда Трампа «единственной надеждой на мир» на Украине и прямо обвинил европейских лидеров в сознательном саботаже его мирных инициатив. В интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» он заявил, что ключом к урегулированию является всеобъемлющее соглашение между США и Россией, а политика Евросоюза на этом фоне является «самоубийственной».