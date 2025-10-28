Ричмонд
AP сообщило об уведомлении США о нанесении Израилем ударов по сектору Газа

Власти Израиля уведомили США о намерении нанести удар по сектору Газа. Об этом 28 октября сообщило агентство Associated Press (AP).

Источник: Reuters

«Израиль уведомил США перед тем, как осуществить удары [по сектору Газа]», — сказано с публикации.

Ранее в этот день сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился о нанесении новых ударов по сектору Газа. Как уточнили в канцелярии израильского лидера, это решение премьер-министр принял после проведения консультаций по безопасности.

До этого, 25 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по центру сектора Газа. Целью удара названо «предотвращение атаки» со стороны радикалов. Сообщалось, что войска израильской армии продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

