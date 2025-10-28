ГД разрешила использовать взносы на капремонт нежилых помещений для реновации в Москве

Государственная дума приняла закон, который освобождает владельцев нежилых помещений в домах, включенных в программу реновации, от уплаты взносов на капремонт. При этом все ранее накопленные ими средства будут направлены на реализацию самой программы сноса и переселения.
Как сообщает РИА Новости, закон, принятый сразу во втором и третьем чтениях, устраняет правовой пробел. Ранее от взносов на капремонт были освобождены только собственники квартир в домах под снос, а статус платежей от владельцев офисов, магазинов и других коммерческих площадей на первых этажах оставался неурегулированным.
Теперь, согласно нововведениям, обязанность платить за капремонт для них прекращается с момента включения дома в программу реновации. Все деньги, которые бизнес уже успел внести на специальные счета, не пропадут — они будут переданы городу и использованы на цели реализации программы. Таким образом, власти унифицировали правила для всех собственников и нашли дополнительный источник финансирования для одного из самых масштабных градостроительных проектов Москвы.
