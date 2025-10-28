Мирзиёев проведёт встречу с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Вашингтон, где встретится с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау по итогам своего визита в Ташкент, передаёт агентство Reuters.
Ландау, а также спецпосланник Трампа по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор накануне провели переговоры с узбекскими официальными лицами, включая президента Мирзиёева, главу его администрации и министра иностранных дел.
Ранее сообщалось, что 6 ноября в США пройдёт саммит в формате «C5+1» с участием лидеров пяти центральноазиатских государств — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участие в мероприятии также примет глава Белого дома Дональд Трамп.
Ранее издание Bloomberg писало, что премьер Индии Нарендра Моди не поехал на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, чтобы избежать встречи с Трампом.